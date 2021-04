Recovery, quattro progetti per il rilancio della Via Lattea

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Quattro progetti che possono cambiare e rilanciare l'intero territorio della Via Lattea.

Quattro direttrici di sviluppo che, attraverso l'opportunità delle risorse stanziate dal Recovery Plan, sono state tradotte in schede progettuali specifiche elaborate dai Sindaci della Via Lattea e curate attraverso l'apporto tecnico del Segretario dell'Unione Montana, Diego Joannas, e il suo team di funzionari". Presidente e assessore alla Comunicazione della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Maurizio Beria e Giorgio Merlo, presentano così "il pacchetto progettuale che punta a ottenere risorse europee attraverso una visione di insieme di un territorio e con un progetto di sviluppo dell'Unione Montana Via Lattea".

Si tratta, innanzitutto, della "riqualificazione dei siti olimpici e delle rispettive aree adiacenti". E, in particolare, "del sito del trampolino di Pragelato e di quello del bob di Cesana Torinese, dove si pensa a una riconversione in una nuova struttura di ski-dome". C'è poi il "vasto capitolo delle infrastrutture stradali del territorio, tra cui spiccano il sottopasso di Sestriere e la variante di San Marco, che garantisce l'accesso alla località di Sauze D'Oulx".

E ancora "il settore, importante e qualificante per l'intera Via Lattea, delle cosiddette 'strade bianche', della sentieristica e della valorizzazione dei borghi antichi. Un settore, questo, decisivo per la stessa vocazione turistica e naturalistica di quest'area territoriale - dicono Beria e Merlo - che permetterebbe di recuperare anche un aspetto specifico ed originale presente in tutti i comuni di questa Unione Montana".

Tra i progetti, infine, "gli interventi in materia di dissesto idrogeologico e di valorizzazione delle risorse forestali. Un progetto, questo, che è stato elaborato unitariamente in un'unica scheda con con le 5 Unioni Montane: Val Chisone, Sangone, Val Susa, Alta Val Susa e Via Lattea".

(ANSA).