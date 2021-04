Vaccini: Orbassano, apre centro drive through

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Parte domani a Orbassano, in piazzale Peano, l'attività di vaccinazione con modalità drive through, che offre la possibilità di essere vaccinati senza scendere dall'auto.

L'Asl To3 partirà in via sperimentale con tre linee che somministreranno 150 vaccinazioni al giorno, per passare dal prossimo lunedì a circa 240, che si andranno ad aggiungere a quelle già previste presso il Poliambulatorio Asl, che ne fa 100 dal lunedì al venerdì, e 140 nel week end.

L'infrastruttura è stata allestita dal Comune di Orbassano a beneficio dei cittadini del distretto Area Metropolitana Sud e verrà gestita per la parte logistica grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile, Ana e Lyons. Sono previste tre aree distinte: la prima per l'anamnesi, la seconda per la somministrazione del vaccino e la terza per l'osservazione successiva, sempre senza scendere alla vettura.

Pensato innanzitutto per gli over 80 con difficoltà negli spostamenti, il drive through verrà successivamente aperto anche ad altre fasce di popolazione, secondo le priorità stabilite dal piano vaccinale nazionale. (ANSA).