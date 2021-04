Commercio: Coin apre a Torino al Centro Commerciale Lingotto

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, da lunedì 12 aprile duplica la propria presenza a Torino proponendo ai torinesi un nuovo punto di riferimento per lo shopping al Centro Commerciale Lingotto.

Coin, proseguendo con i propri piani di sviluppo, intende confermare la centralità dei territori nella strategia aziendale e la grande attenzione alle esigenze emergenti dei clienti della catena di department store.

"Coin, oltre a essere il negozio di fiducia che risponde alla ricerca di qualità e di un'esperienza di shopping appagante - afferma l'ad di Coin, Roland Armbruster - è un punto di riferimento nelle città in cui è presente. Per questa ragione abbiamo scelto di continuare a investire e a crescere nelle più belle città d'Italia per essere sempre più veri e propri luoghi di ritrovo e di scoperta, dove sentirsi liberi di esprimersi e provare nuove emozioni, grazie all'ampia offerta di beauty, abbigliamento e home decoration".

Il nuovo negozio Coin si trova nel quinto padiglione del Centro Commerciale Lingotto, si sviluppa su due piani collegati da un sistema di doppie scale mobili dal design che si ispira all'originario impianto strutturale dell'edificio storico.

(ANSA).