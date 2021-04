Vaccini: ad Asti in hub da 800 dosi al giorno, il via domani

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Entra in funzione domani il nuovo centro per le vaccinazioni anti-Covid di via Guerra che, con otto linee vaccinali in gradi di arrivare ad effettuare fino a 800 vaccini al giorno, diventa il più grande hub della provincia. Oggi l'ultimo sopralluogo nello spazio, messo a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Asti, dove domani si parte con i primi 600 vaccini, destinati a cittadini della fascia 70-79 anni e caregiver.

"Questo nuovo hub ci permette di accelerare la campagna di vaccinazione, se la disponibilità dei vaccini continuerà a essere assicurata - osserva il direttore generale dell'Asl di Asti, Flavio Boraso -. È il frutto del grande sforzo che anche in questo caso il sistema astigiano ha saputo produrre, e quindi ringrazio la Cassa di Rispamio di Asti e il Comune, ma anche il Comitato tecnico per l'ordine e la sicurezza per l'attenzione mostrata e tutte le realtà del volontariato che ci stanno supportando". "È importante che nella lotta contro il Covid-19 si combatta tutti insieme, privati e istituzioni - commenta Giorgio Galvagno, presidente del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti -. La campagna vaccinale necessitava di un posto ampio, con disponibilità di parcheggio, in una zona che non intralciasse il traffico cittadino e noi non abbiamo esitato a mettere a disposizione questi locali, i cui lavori di adeguamento sono stati interamente sostenuti dalla Banca".

Per il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, "è l'ennesima collaborazione fra istituzioni per fornire il prima possibile il servizio diventato oggi il più essenziale per i cittadini: la vaccinazione", dice ringraziando l'Asl per la disponibilità dimostrata e per come organizzerà le inoculazioni e l'istituto bancario che si dimostra sempre di più banca del territorio.

