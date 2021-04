Covid: Rotary Moncalieri dona apparecchiature al Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Il Rotary di Moncalieri ha donato alla terapia intensiva Covid dell'ospedale Mauriziano di Torino due tipi di presidi dedicati alla cura dei pazienti Covid positivi.

Il primo consiste in cuscini antidecubito, costosi e ad alta tecnologia, indispensabili per il corretto posizionamento dei malati soprattutto nel decubito prono, che è uno dei cardini della terapia in questi pazienti. L'obiettivo è di evitare le ulcere da pressione.

Il secondo tipo di presidio è costituito da apparecchi di protezione delle vie respiratorie per gli operatori sanitari. Si tratta in questo caso di caschi che proteggono tutto il capo, dotati di un sistema di filtraggio dell'aria. L'operatore può essere a viso scoperto e comunque protetto, e così comunicare meglio con i malati. (ANSA).