Torino: commemorate vittime del Cln al Martinetto

(ANSA) - TORINO, 07 APR - La Città di Torino ha ricordato con una cerimonia al Sacrario del Martinetto la morte degli otto componenti il Primo Comitato Militare Regionale del CLN Piemontese. Una cerimonia nel rispetto delle norme anti-Covid e quindi senza pubblico, alla quale ha partecipato la sindaca Chiara Appendino accompagnata dai Gonfaloni della Città, di Regione Piemonte e Città Metropolitana, dal vice capo gabinetto del Prefetto Brunella Fabia, dall'assessore regionale Vittoria Poggio e dal presidente della 4/a Circoscrizione Claudio Cerrato. "Ancora una volta, la memoria è un omaggio al passato e un dovere verso il futuro", ha detto la sindaca.

Le note del Silenzio sono risuonate per onorare il sacrificio di chi in quel luogo venne ammazzato e per mantenerne il ricordo.

Il Sacrario si trova in Corso Svizzera all'angolo con corso Appio Claudio. Il piccolo poligono del Martinetto è tutto ciò che rimane di una più vasta costruzione che il Comune affidò alla Società del Tiro a Segno Nazionale dal 1883. Dopo l'8 settembre 1943 fu scelto dalla Repubblica sociale italiana come luogo per l'esecuzione delle sentenze capitali. Oltre 60 tra partigiani e resistenti vi trovarono la morte, tra questi 8 componenti del Comitato militare regionale piemontese, fucilati il 5 aprile 1944. (ANSA).