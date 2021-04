Paratici: "Allegri per Pirlo? Nessun ragionamento"

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Da undici anni siamo a questo livello e di pressioni ne riceviamo ogni giorno. Le riceviamo quando vinciamo gli scudetti o i titoli, figuriamoci quando le cose non vanno come al solito. La stessa cosa vale per Andrea (Pirlo ndr), si è sempre preso tante responsabilità, anche da calciatore, e le ha gestite. Non c'è problema".

Intervistato da Sky Sport a margine di Juventus-Napoli, il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici parla della situazione del club. Ma cosa accadrebbe in casa juventina se la squadra non arrivasse tra le prime quattro? "Noi pensiamo positivo e non a non arrivare tra le prime quattro - la risposta di Paratici -. Cerchiamo di fare il nostro campionato, non ci pensiamo. E' un'ipotesi".

Ma Allegri potrebbe sostituire Pirlo? "In questo momento noi pensiamo a lavorare e fare il meglio possibile - replica il ds -. Non c'è nessun ragionamento che va al di là delle partite e della fase tecnica. Il resto lascia il tempo che trova". (ANSA).