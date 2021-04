Museo Egizio: corso interattivo, studenti online con esperti

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Non una semplice lezione on line ma un'iniziativa di didattica a distanza interattiva, grazie a contributi video, animazioni, grafiche, e anche a momenti di 'motricità', in collegamento tra gli alunni e un egittologo. E' l'iniziativa che il Museo Egizio di Torino promuove con esperti nell'ambito della didattica virtuale. Due i moduli attualmente disponibili, entrambi rivolti alle scuole primarie: 'Storie di acqua, di terra e di sabbia. Vita quotidiana in Egitto'' conduce alla scoperta del territorio, del clima e delle abitudini degli antichi abitanti della Valle del Nilo: il secondo percorso "Storie dell'altro mondo. Religione e culti funerari" offre, invece, un focus speciale sui culti e sui riti funerari della cultura faraonica.

Ciascun percorso didattico è accompagnato da un Vademecum, ispirato ai contenuti specifici dell'incontro, che organizza e approfondisce i temi trattati mediante materiali destinati agli studenti da utilizzare prima, durante e dopo il collegamento con l'egittologo.

"L'iniziativa mira a rafforzare l'alleanza tra scuole e museo, pur nella consapevolezza della funzione insostituibile del 'vivere' gli spazi espositivi - spiega il direttore Christian Greco - . Quello che proponiamo è un approccio integrato e innovativo".

Il Museo Egizio "accoglie migliaia di studenti ogni anno - aggiunge la presidente Evelina Christillin - e questo progetto ci permette di riprendere le attività con loro, Un'iniziativa che in questa prima fase ha già raccolto l' interesse di oltre 230 classi da tutta Italia che hanno già prenotato il corso. Un dato incoraggiante che ci spinge a continuare in questa direzione, sviluppando percorsi anche per le scuole secondarie superiori". (ANSA).