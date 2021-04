Bauli in Piazza, tour digitale per chiedere la ripresa

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Il Pala Alpitour è una delle 4 grandi arene che ospita "Il Rumore del silenzio Tour', un inedito tour musicale promosso da Bauli in Piazza, l'associazione-movimento nata in questi mesi per portare avanti le istanze del mondo dello spettacolo. Una manifestazione pubblicizzata sui canali social di Bauli In PIazza e delle quattro più importanti arene italiane per grandi eventi: Unipol Arena di Bologna, prima data il 7 aprile, Mediolanum Forum di Milano l'8 aprile, il Pala Alpitour di Torino il 9 e il Palazzo dello Sport di Roma il 10. Al termine del tour, lunedì 12 aprile, sui canali di Bauli In Piazza e i canali di #Chiamatenoi, verrà pubblicato il video racconto dell'operazione pensato per riaccendere i riflettori sulle arene italiane e i suoi lavoratori. Ne sono protagonisti quattro artisti a sorpresa, uno per ogni sede dell'iniziativa, impegnati, ognuno con il suo stile, ad interpretare, da solo sul palco, in un arena enorme e vuota, la celebre canzone di Simon & Garfunkel 'The Sound of Silence (Il Suono del Silenzio). I relativi 4 video, di sicuro effettivo emotivo, verranno riportate nei prossimi giorni anche sui social. (ANSA).