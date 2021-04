Covid: aumentano scrittori,Premio InediTO raddoppia iscritti

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Numeri record per il Premio InediTO - Colline di Torino 2021, unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica) in lingua italiana e a tema libero, con l'obiettivo di premiare autori affermati ed esordienti alla ricerca di nuovi talenti, di ogni età e nazionalità. Il Premio raddoppia i numeri dello scorso anno con 1.244 iscritti e 1.377 opere ricevute da tutta Italia e dall'estero. La maggioranza ha un'età compresa tra i 30-60 anni (55%), i partecipanti dai 18-30 anni sono 286 (23%). In aumento gli scritti nati al Sud Italia: 355 pari al 27%.

"Siamo felici per l'incredibile partecipazione - commenta lo scrittore e cantante jazz Valerio Vigliaturo direttore del premio - dovuta sicuramente al periodo pandemico che stiamo vivendo, che se non altro qualche riflesso positivo l'ha avuto, dato che molti hanno ritrovato il tempo per dedicarsi alle proprie passioni come la scrittura, e soprattutto a sé stessi.

Ma anche alla notorietà del concorso diventato un punto di riferimento in Italia tra i premi letterari per opere inedite,".

I finalisti saranno annunciati giovedì 8 aprile alle 18:30 per mezzo di una diretta streaming dalla pagina Facebook del premio, realizzata in collaborazione con il Festival I Luoghi delle Parole di Chivasso (Torino) e presentati successivamente con il coinvolgimento delle città e delle biblioteche del circuito Sbam che sostengono all'iniziativa (Torino, Chieri, Moncalieri, Chivasso, Rivoli). Il concorso proseguirà la sua corsa fino alla meta finale della premiazione che si svolgerà a maggio dal vivo (in una sede ancora da definire). I vincitori riceveranno i premi previsti dal montepremi di 7.000 euro e quelli speciali. (ANSA).