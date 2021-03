Vaccini: ospedale Vercelli testa Reithera, 80 i volontari

(ANSA) - VERCELLI, 26 MAR - Anche il Piemonte sperimenta Reithera, il vaccino anti Covid made in Italy realizzato dallo Spallanzani di Roma. All'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, in prima linea per combattere la pandemia, sono partite le inoculazioni su 80 pazienti volontari, un quarto delle persone totali su cui in questo momento, in Italia, si sta testando l'antidoto.

Le somministrazioni sono iniziate la scorsa settimana e si concluderanno domani. "Questa per noi è un'esperienza di prestigio, e un segno che gli ospedali pubblici possono dare il loro contributo alla ricerca italiana - commenta il direttore generale dell'Asl di Vercelli, Angelo Penna -. E il contributo dei nostri pazienti è fondamentale, perché sugli attuali 250 partecipanti alla sperimentazione italiana, 67 sono di Vercelli".

Al Sant'Andrea è inoltre partita la cosiddetta 'cura Trump', ovvero l'uso degli anticorpi monoclonali su un paziente ad alto rischio di complicazione di polmonite. "E' una cura che può essere applicata a pazienti che hanno caratteristiche ben definite, entro il decimo giorno dal contagio - spiega Penna -.

Con la somministrazione degli anticorpi monoclonali il paziente può tranquillamente tornare a casa e non è necessaria l'ospedalizzazione". (ANSA).