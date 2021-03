Torino: Appendino, M5s e Pd si confrontino sui temi

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - "Arriviamo da anni di forti dibattiti sul territorio, anche di scontri, ma credo sia arrivato il momento di mettere da parte il passato e guardare al futuro". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, torna ad invitare M5s e Pd a "mettere l'interesse della città al primo posto" e a "confrontarsi sui temi" in vista di una possibile alleanza per le prossime elezioni amministrative.

"M5s e Pd si stanno trasformando e ci sono due nuovi leader che stanno dialogando", osserva la prima cittadina, ospite del Tgr Piemonte. "Abbiamo una piattaforma, con temi come l'ambiente, l'innovazione, i diritti, il lavoro, i giovani su cui auspico un confronto - sottolinea - E' quello su cui dobbiamo lavorare e credo che aprirsi sia la strada giusta, per cui mi sono mossa in questo senso e spero ci si possa sedere attorno a un tavolo". (ANSA).