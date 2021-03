Stellantis: prodotta a Tychy la Fiat 500 numero 2.500.000

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - La vettura numero "2.500.000" del modello 500 è stata prodotta oggi presso lo stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. L'esemplare da record, ordinato da un cliente dalla Francia, è una 500 Hybrid dotata di motorizzazione mild hybrid da 70 cv.

La tecnologia mild hybrid, lanciata nel 2020 proprio sulla 500, insieme alla Panda, ha rappresentato l'ingresso di Fiat nel mondo dell'elettrificato. Nel 2020 le 500 e Panda Hybrid, alle quali si è aggiunta la Lancia Ypsilon, hanno totalizzato 110 mila unità vendute, con un mix di vendita per 500 e Panda superiore al 50%. Dall'anno di lancio a oggi, i tre modelli hanno venduto in totale 155.000 unità.

Tagliando il traguardo di due milioni e mezzo di unità prodotte, la 500 ha inoltre superato il record del sito polacco per il totale di vetture prodotte appartenenti allo stesso modello, davanti alla Panda di seconda generazione (2 milioni e 168mila unità) e alla Fiat 126p (2 milioni e 166mila). Prodotta dal 2007 in Polonia, l'icona del marchio Fiat ha da subito e continua a riscuotere grande popolarità sui mercati internazionali, tanto da raggiungere clienti in oltre 100 Paesi di tutto il mondo. Oltre l'80% viene venduto al di fuori dell'Italia, il che rende la 500 il veicolo più internazionale di Fiat, nonché Ambassador del Made in Italy. I principali mercati, oltre a quello italiano, sono Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, fino in Giappone. Non solo, è approdata addirittura su mercati esotici quali Isole Cayman, Curaçao, Saint Martin, Senegal o Ghana.

La Fiat 500 ha concluso il 2020 come leader europea nel segmento delle city car con una significativa quota di mercato del 17,7%.Dal debutto della prima generazione, avvenuto nel 1957, più di 6,7 milioni di Fiat 500 sono state vendute in tutto il mondo (ANSA).