Donne: Brachetti testimonial di 'La senti questa voce'

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - L'attore e mimo Arturo Brachetti, il più famoso trasformista al mondo, torinese, è il testimonial del progetto politico 'La senti questa voce', lanciato dall'associazione Torino Città delle Donne che oggi sul web ha lanciato le sue proposte per una società più a misura di tutti, inclusiva, attenta ai bisogni reali delle persone e che superi in maniera definitiva le tante diseguaglianze di genere. Brachetti ha prestato il suo volto anche per delle t shirt.

"Questa è una battaglia di uguaglianza per migliorare la vita e le opportunità delle donne, ma di fatto per migliorare la qualità della vita di tutti, per cui è importante coinvolgere il massimo numero di uomini che abbiano fatto loro questa consapevolezza", ha detto Antonella Parigi, promotrice di Torino Città delle Donne presentando oggi sul web il progetto.

"Anche le donne possono essere e spesso sono loro stesse portatrici di un'ideologia maschilista, un'ideologia ancora molto permeata nella nostra società, più che in altri paesi europei, e che va sradicata alla radice con l'aiuto di tutti", ha aggiunto la giornalista Tiziana Ferrario. (ANSA).