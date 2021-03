Vaccini: 'Piemonte ha bisogno di te',campagna come in guerra

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - 'Il Piemonte ha bisogno di te': con un'immagine che ricalca quella dello 'zio Sam' usata per reclutare soldati per la prima guerra mondiale, il Piemonte apre una campagna per reclutare medici, infermieri, privati, e chiunque sia abilitato a collaborare nella campagna vaccinale.

L'immagine piemontese però differisce dall'originale: al posto dello 'zio Sam' figura infatti un ritratto di Cavour. L'annuncio oggi in conferenza stampa da parte del presidente delle Regione, Alberto Cirio.

Se lo storico manifesto è stato sfruttato per arruolare volontari, sul fronte del reclutamento delle persone da vaccinare il Piemonte punterà sugli spot di alcuni testimonial: da Alba Parietti a Piero Chiambretti, fino a Evelina Christillin. (ANSA).