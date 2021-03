Editoria: nasce TOradio, la nuova radio di Torino in Dab+

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - L'obiettivo, ambizioso, è quello di diventare la prima radio di contenuti locali ma dalla struttura nazionale. Nasce TOradio, la nuova radio di Torino e del suo territorio, con rubriche e approfondimenti sul mondo dell'attualità, della musica, della cultura, del food, della cronaca, della tecnologia e dello sport. La programmazione, in diretta, dalle 7.30 alle 24 in Dab+, ma anche in live streaming sui social, DTT e App tramite smartphone e pc.

A inaugurare la messa in onda delle trasmissioni sarà Samuel, frontman dei Subsonica, con un esclusivo dj set live in diretta dai canali di TOradio domenica 21 marzo dalle 18 alle 19.30.

"Può sembrare una follia fare partire una radio a Torino nel 2021, ma credo che Torino, in questo momento, abbia bisogno proprio di questo: di coraggio - spiega Maurizio Cimmino, general manager di TOradio -. Ho voluto costruire una nuova radio con l'ambizione di farla diventare la radio di Torino, per Torino e per i Torinesi. La nostra città merita di essere raccontata al meglio, ed è quello che abbiamo intenzione di fare".

"L'obiettivo è diventare un punto di riferimento che dia voce alla città e amplifichi i messaggi di chi la città la fa, giorno dopo giorno", aggiunge Andrea Lazzero, direttore artistico ed esecutivo di TOradio, che può contare su una squadra di speaker e dj di assoluto livello, tra cui spicca il nome di Oscar degli Statuto, del regista Stefano Di Polito e di Davide "Dj Dave" Salvatore. A dirigere l'informazione Pierluigi Ubezio, imprenditore nel settore comunicazione, e Luca Rolandi, giornalista responsabile di 'Enne', magazine del Polo del Novecento, con importanti esperienze a La Stampa, Il Secolo XIX e Il Sole 24 Ore. (ANSA).