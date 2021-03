Ma-Te, maratona di marketing, comunicazione e tecnologia

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Una maratona digitale di 10 ore che vedrà confrontarsi cento professionisti del marketing, della comunicazione e della tecnologia. E' in programma il 17 marzo in diretta streaming dalle 10 alle 20 Ma-Te, iniziativa promossa da Sap Italia per mettere in connessione aziende e studenti universitari che hanno anche l'opportunità di inviare il curriculum o una lettera di motivazione alle aziende coinvolte.

I 100 'top business inspirator' delle più importanti aziende che operano in Italia condivideranno con i giovani 100 diverse visioni sul futuro del marketing, della tecnologia e della società. Fra gli ospiti speciali, l'assessore all'Innovazione della Città di Torino, Marco Pironti, il patron di Eataly Oscar Farinetti, il fondatore di Master of Magic Italia Walter Rolfo, Matteo Pozzuoli di Sap, Giuseppe Stigliano, ceo dell'agenzia di comunicazione Wunderman Thompson Italy, Ylenia Baccaro di Radio 105 e il digital creator EmaMotorsport. (ANSA).