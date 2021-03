Torino: Nicola, mi è piaciuta la voglia di fare punti

(ANSA) - CROTONE, 07 MAR - L'allenatore granata, Davide Nicola, tornato da ex nello stadio dove ha costruito l'impresa salvezza del Crotone, vede del buono nella sconfitta.

Soprattutto perché arriva dopo un momento critico con la squadra che ha dovuto fare i conti con i contagi da Covid. "Più che le partite saltata - dice il tecnico - abbiamo saltato una settimana di allenamento. Ma non abbiamo accampato scuse né prima né dobbiamo farlo ora. Mi è piaciuta la voglia di venire su un campo difficile e mostrare voglia di vincere e prendere punti. Avevamo voglia di fare gara e vincere".

"Non abbiamo letto bene alcune situazioni e nella parte finale non siamo stati lucidi - ha continuato nella disanima Nicola -. Non dobbiamo farci innervosire per perdite di tempo e dobbiamo avere capacità di gestire queste situazioni. Potevamo essere più abili in alcune dinamiche dove avevamo mostrato un miglioramento netto. E' compito mio aiutare i ragazzi a essere consapevoli di questo. Il Torino ha fatto per produzione di gioco una delle migliori gare. In altre avevamo gestito meglio la difesa. Oggi avevamo un po' di ritardo. Sappiamo dove migliorare e che nostro campionato è difficile. Equilibrio tra emozioni e lavoro in campo". (ANSA).