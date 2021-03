Vaccini: palazzetto sport Cavour hotspot per over 80

(ANSA) - CAVOUR (TORINO), 05 MAR - Il palazzetto dello sport di Cavour, comune dell'area metropolitana di Torino da una settimana in zona rossa, si trasforma in hotspot per le vaccinazioni degli ultra ottantenni. Oggi e domani saranno 260 gli anziani che si sottoporranno volontariamente al vaccino anti Covid nel paese dichiarato, venerdì scorso, prima zona rossa del Torinese.

Le operazioni si svolgono con celerità e senza intoppi. Gli utenti hanno ricevuto nei giorni scorsi l'orario dell'appuntamento. All'ingresso, dopo un rapido check in del personale della Croce Verde e del gruppo di protezione civile comunale, vengono fatti accedere all'interno del palazzetto, dove medici e infermieri del distretto sanitario indirizzano gli anziani alle tre postazioni dedicate alle vaccinazioni.

Nella vicina zona rossa della Valle Po, in provincia di Cuneo, gli hot spot vaccinali inizieranno a metà della prossima settimana a Bagnolo e Revello. Sarà quindi la volta di Barge e Paesana. (ANSA).