Biella: restyling centro storico parte da piazza Vittorio

(ANSA) - BIELLA, 04 MAR - Nel piano di rilancio e di restyling del centro storico di Biella, un progetto che vale 700 mila euro trasformerà piazza Vittorio Veneto, tutta l'area davanti ai portici ex Standa, in una zona esclusivamente pedonale. Sono previsti 93 mila euro per l'introduzione di un nuovo arredo urbano, illuminazione pubblica smart di ultima generazione, nuove panchine, passaggi pedonali e una fontana raso terra. Nella cifra è compreso anche il rifacimento della pavimentazione e migliorie saranno apportate anche nella zona della fontana Fons Vitae con l'obiettivo di dare una nuova identità e rilanciare il commercio dell'asse.. "Partiamo dal progetto di piazza Vittorio Veneto per un restyling che riguarderà tutto il centro storico.- spiega il sindaco Claudio Corradino - Assieme alle giunta stiamo valutando una serie di ipotesi che riguardano il futuro di via Italia, che dovrà andare di pari passo con la partenza del progetto Biella Green Deal".

