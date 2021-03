Arte: Torino promuove street art e muralismo

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Torino punta a valorizzare il suo patrimonio di arte urbana "che speriamo possa diventare anche uno degli asset di sviluppo della città", promuovendo anche una vera e propria tutela di queste opere. L'assessore comunale Marco Giusta non nasconde l'orgoglio "per una città prima della classe in questo campo e che per prima in italia che ha iniziato a costruire spazi legali per la libera espressione del movimento della street art", nel presentare oggi le Linee guida per arte urbana, muralismo e street art.

"In questi anni - sottolinea - abbiamo creato un un modello di sinergia, ascolto e convergenza con i protagonisti di questa arte che è risultato vincente e oggi vogliamo sistematizzarlo".

Primo asse quello che si sviluppa intorno al progetto 'Murarte' andando anche a incrementare il patrimonio pubblico di opere di arte urbana e aprendo a "progettualità più ampie legate all'arte in spazi non usuali". Come strumenti operativi verranno avviati un gruppo di lavoro, un tavolo tecnico-artistico su arte urbana e street art e un centro studi e documentazione sul muralismo.

Si partirà con un lavoro di censimento e documentazione su quanto già fatto, per creare un database digitale delle opere di arte urbana, anche quelle non più visibili. (ANSA).