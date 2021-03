Droga nell'auto fermata al posto di blocco,arrestato giovane

(ANSA) - CRODO (VCO), 03 MAR - Fermato a un posto di blocco a Crodo (Vco), in valle Antigorio, aveva con sè nell'auto marijuana, hashish e cocaina. Un 27enne residente a Premia (Vco) è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Con lo stupefacente, suddiviso in involucri, è stato trovato anche un bilancino di precisione. L'arresto è stato convalidato. (ANSA).