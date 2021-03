Da Torino per il Genoa, multati

(ANSA) - GENOA, 03 MAR - Quattro giovani in trasferta da Torino per sostenere il Genoa nel derby di questa sera sono stati sanzionati per le violazioni anti Covid. Uno di loro è stato anche denunciato per false generalità. Nei guai sono finiti quattro ragazzi tra i 23 e i 18 anni, torinesi. I quattro sono stati notati vicino al ponte di Cornigliano insieme ad altri due ragazzi, uno dei quali arrestato a fine febbraio per una rissa tra tifosi alla Foce. Tre torinesi sono risultati soggetti a Daspo: a quel punto il questore di Genova ha emesso un foglio di via obbligatorio per i tre con divieto di ritorno per tre anni. (ANSA).