Covid: frenano ricoveri in Piemonte, 1.537 nuovi positivi

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Frena l'aumento dei ricoveri in Piemonte, che nelle ultime 24 ore registra 1.537 nuovi casi di persone positive al Covid-19, pari al 7,3% dei 21.062tamponi eseguiti, e 16 decessi. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi, in terapia intensiva sono ricoverate 181 persone, una in più di ieri, negli altri reparti 2.140 pazienti, uno in più di ieri. Aumentano ancora le persone in isolamento domiciliare, 15.597, i nuovi guariti sono 923.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 255.463 positivi, 9.411 decessi e 228.134 guariti. (ANSA).