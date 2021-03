Lazio-Torino non si gioca, lo comunica l'arbitro dopo 45'

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Tempo scaduto: come ampiamente annunciato, il Torino non arriva all'Olimpico e dopo 45 minuti di attesa l'arbitro Piccinini di Forlì decreta la fine dell'attesa per Lazio-Torino. I biancocelesti hanno cominciato a lasciare lo stadio per fare ritorno a casa (tranne due giocatori sorteggiati per l'antidoping) e da domani iniziare a preparare la gara con la Juventus allo Stadium sabato prossimo. (ANSA).