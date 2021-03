In fiamme a Torino l'ex centro direzionale Fiat

Un incendio si è sviluppato agli ultimi piani dell'ex centro direzionale Fiat di Torino, all'angolo tra corso Ferrucci e corso Peschiera. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sarebbero feriti. Dall'edificio si sta alzando una colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. L'edificio, caratteristico per la facciata di vetro e metallo, è stato trasformato da alcuni anni in un centro polifunzionale che ospita diversi uffici.

Dai primi accertamenti è emerso che il rogo è divampato sotto la piattaforma di atterraggio degli elicotteri. Il grande edificio, che ospita anche un residence e una palestra, è stato sgomberato ma non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Tra le cause ipotizzate quella di un guasto alla centrale termica. Sui social sono numerosi i video e le immagini della densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo dall'edificio, dove c'è stata anche una esplosione.