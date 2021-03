Vaccini: Piemonte, il 16 marzo al via campagna disabili

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Parte il 16 marzo, in Piemonte, la vaccinazione degli oltre 6mila disabili presenti all'interno delle comunità residenziali e semi residenziali. Lo si apprende da fonti della Regione, che confermano l'intenzione di affiancare alle vaccinazioni degli over 80 - iniziate lo scorso 21 febbraio - quelle di un'altra categoria fragile come appunto quella del disabili. A questi ultimi verranno somministrati, come già annunciato in un primo momento, i vaccini Pfizer e Moderna. (ANSA).