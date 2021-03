Pmi: minibond uBroker, prima in operazione Garanzia Italia

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - La società torinese 'uBroker srl, fornitrice di energia e ideatrice del social utility network 'Scelgo zero', è la prima pmi ad emettere minibond nell'operazione assistita dalla Garanzia Italia di Sace, nell'ambito del framework emergenziale previsto Decreto Liquidità.

uBroker è già un emittente seriale di minibond ed è in possesso di un rating 'Cerved'. Advisor, di cui è arranger 'Frigiolini & Partners Merchant'. Collocatore sul mercato primario è la controllata 'Fundera', gestore dell'omonimo portale di crowdfunding vigilato da Consob e primo ad essere autorizzato dalla stessa a collocare minibond on line sul mercato primario.

"E' per noi motivo di orgoglio aver realizzato una nuova emissione di minibond - afferma Cristiano Bilucaglia, azionista e presidente del cda di 'uBroker Srl' - uno strumento efficace e ideale per le nostre esigenze di sviluppo. Siamo fieri della grande fiducia di numerosi investitori riposta in noi e nelle capacità della proprietà e del management, ripagata dai risultati commerciali, economici e finanziari ottenuti. Siamo altresì orgogliosi - conclude Bilucaglia - di aver contribuito a creare un case study con la prima operazione assistita da Sace nell'ambito del Dl Liquidità"- (ANSA).