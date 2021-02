Omegna, inizia ampliamento del porto di Bagnella

(ANSA) - OMEGNA (VCO), 26 FEB - Prendono il via il 2 marzo i lavori di riqualificazione e ampliamento degli approdi turistici a Omegna (VCO), sul Lago d'Orta. La delimitazione dell'area cantiere interesserà tutta l'estensione del porto e prevederà l'esecuzione di lavori edili sullo scivolo centrale per la posa di un pontile galleggiante destinato anche all'attracco temporaneo, oltre al prolungamento delle piattaforme esistenti.

L'ampliamento e l'ottimizzazione del porto di Bagnella permetterà un'ulteriore riqualificazione di una zona già molto panoramica e di felice accesso al lago. Secondo l'assessore comunale al Turismo, Mattia Corbetta, "l'avvio dei lavori in quest'area nodale per il turismo cittadino permetterà anche di realizzare un ampliamento funzionale a rendere agevole lo spostamento di alcune imbarcazioni dal centro di Omegna, per favorire l'avvio della prima fase di riqualificazione del Lungolago Buozzi". (ANSA).