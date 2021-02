Covid: Greco, Egizio di nuovo chiuso ma fiducia nel governo

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "Da lunedì il portone del nostro museo sarà chiuso in quanto il Piemonte torna 'arancione', ma, di fatto, il museo resterà 'aperto' in quanto i visitatori potranno visitarlo attraverso il nostro sito, sul quale da oggi è possibile un nuovo virtual tour in diverse sale per visitare, in 3D, tra l'altro, anche la tomba di Kha". Il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, anticipa così il passaggio del Piemonte in zona arancione.

"Mi auguro che questa nuova chiusura duri poco, sono certo che il ministro Franceschini, con il quale abbiamo un dialogo costante, e il governo faranno di tutto perché sia così", aggiunge Greco in occasione della presentazione del nuovo virtual tour all'interno del museo. "Mi sembra che tutto il mondo politico abbia fatto sua la consapevolezza dell'importanza della cultura come un bene primario - sottolinea -. Anche in vista dell'uso delle risorse del Recovery Fund".

"Investire sulla cultura e sulla valorizzazione dei beni culturali del Paese tra cui i musei, sempre più collegati al mondo della ricerca e dell'università - conclude Greco - sarà uno dei principali passi verso la ripartenza". (ANSA).