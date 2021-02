Spettacolo protesta: a Torino pronti a occupare strade

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - "E' la seconda volta che manifestiamo e non abbiamo ottenuto nulla. Non ce ne sarà una terza: la prossima occuperemo l'autostrada con i nostri camion".

E' la provocazione di katiuscia Medina, famosa artista del Circo Medina, alla manifestazione del mondo dello spettacolo davanti alla Regione Piemonte, nel centro di Torino.

"La gente, chiusa in casa da un anno, vuole tornare al circo e nei teatri, adesso basta - aggiunge -. Se la Regione e il governo non ci ascoltano, dovremo fare loro capire che così non si può proseguire". (ANSA).