Covid: Torino sospende allenamento, si temono nuovi contagi

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Si temono nuovi contagi in casa Torino: il tecnico Davide Nicola è stato costretto a sospendere l'allenamento di questa mattina al Filadelfia. "In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l'allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli" fa sapere il club granata. (ANSA).