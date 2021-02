Baseball: giovani designer 'firmeranno' i vini degli Europei

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Un contest tra giovani designer sceglierà le etichette e il packaging della speciale collezione di vini e spumanti creata per i Campionati Europei di baseball, in programma dall'11 al 19 settembre 2021 sui 'diamanti' di Torino, Settimo e Avigliana. Il concorso è stato lanciato nell'ambito dell'accordo siglato tra la Federazione Italiana Baseball e Softball (Fibs) e l'azienda vitivinicola langarola Mèttola, sponsor della rassegna continentale per il settore vini e spumanti.

Flavio Bera, enologo ed amministratore delegato di Mèttola, ha scelto i vini piemontesi più rappresentativi da inserire nella 'Mèttola Baseball Collection': Barolo Docg, Moscato d'Asti Docg, Piemonte Doc Moscato Passito, Langhe Doc Rosso, Barbera d'Alba Doc, Dolcetto d'Alba Doc Superiore, Langhe Doc Nascetta e Dolcetto d'Aba Doc.

Il Mèttola Package Design Contest è aperto ai designer under 32 di tutto il mondo. "Lo sport in genere è spesso uno strumento di crescita personale per i giovani: - spiega Andrea Marcon, presidente Fibs - questo è il motivo per cui abbiamo chiesto a Mèttola di commissionare la creazione del package della speciale collection non a una consolidata agenzia di comunicazione, ma a giovani designer, tramite un apposito concorso".

Un team di esperti di marketing e package valuterà a marzo le migliori 9 proposte: i designer vincitori riceveranno il Premio Baseball e Comunicazione FIBS 2021, ovvero una stampa storica tematica dell'allora 'Federazione Italiana Palla A Base' relativa al primo Campionato Europeo ospitato in Italia nel 1956.

Inoltre, saranno invitati a un incontro con la Nazionale italiana di baseball in occasione dei una delle partite del Campionato Europeo. (ANSA).