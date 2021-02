Un attracco per barche elettriche al porto di Verbania

(ANSA) - VERBANIA, 22 FEB - Anche le imbarcazioni a propulsione elettrica potranno attraccare al pontile del porto di Intra a Verbania (VCO). E' stato aperto il cantiere per la realizzazione di una nuova struttura di attracco al servizio delle unità da diporto in navigazione sulle acque del Lago Maggiore. L'opera costa 94 mila euro.

"Questo intervento - spiega il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini - si inserisce in un quadro più complessivo di interventi a Intra''.

"Il nuovo pontile - sottolinea l'assessore all'ambiente Giorgio Comoli - fa parte del progetto più complessivo sulla mobilità elettrica e vede, oltre al nuovo pontile, l'acquisto di una barca elettrica da utilizzare nella Riserva Naturale di Fondotoce e sulla foce del Toce, nonché l'installazione in città di dieci punti di ricarica per auto e bici elettriche, già avviate in questi giorni". (ANSA).