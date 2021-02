Tagliano bosco senza autorizzazione,due denunce nel Novarese

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Hanno tagliato un bosco, che aveva 'conquistato' un'area industriale dismessa, senza alcuna autorizzazione per poi rivendere la legna. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Forestale della stazione di Gozzano, nel novarese, che hanno denunciato due persone e sequestrato circa 100 tonnellate di legna, quella che è stata ritrovata sul posto a fronte di un taglio su un'area di circa 2 ettari, per un totale stimato di circa 500 tonnellate di materiale.

L'episodio è avvenuto nell'ex area industriale Bemberg e ha interessato un bosco di robinie, castagni, querce rosse e pini strobo, cresciuto in parte anche in conseguenza a un processo di rimboschimento naturale a seguito della chiusura e abbandono del sito. I carabinieri hanno accertato l'assenza di autorizzazioni, sia quella al taglio, sia quella a fini paesaggistici, e hanno quindi denunciato per l'intervento non autorizzato e per commercializzazione di legname di provenienza illegale, l'amministratore delegato della società committente, un italiano residente nel milanese, e l'amministratore della società che ha effettuato il taglio, un cittadino francese domiciliato in provincia di Varese. (ANSA).