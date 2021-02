Teatro: audiospettacoli per contrastare burnout da streaming

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Con teatri, auditorium e cinema chiusi, per condividere teatro e musica al tempo del Covid contrastando il burnout da video che può assalire il pubblico in questo periodo di streaming esasperato si può ricorrere a format basati sull'audio e sull'ascolto guidato.

E' la suggestione offerta da 'Sisifo', la stagione teatrale di Casa Fools - Teatro Vanchiglia, realizzata in collaborazione con l'associazione Museo Nazionale del Cinema e composta di podcast, audiospettacoli e radiodrammi, capaci, secondo i promotori, di creare un profondo rapporto intimo con il fruitore-spettatore.

Il primo appuntamento è stato ieri, con la prima puntata di 'Opera Pop-Lirica spiegata ad arte' 'dedicata alla Traviata. "Un cartellone - spiega Luigi Orfeo - mirata a raccontare al grande pubblico l'Opera Lirica erroneamente considerata elitaria e difficile". Il secondo appuntamento sarà il 21 febbraio con 'Io sono Ulisse', audiospettacolo in collaborazione con Micron-Rassegna di opere da camera. Da marzo partiranno anche 'Radio Shakespeare' e 'Musica Cruda' mentre si attende il ritorno in teatro dal vivo di 'Hell', che ha ottenuto il Patrocinio del Comitato nazionale Dante '700. (ANSA).