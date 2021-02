Leonardo:Torino sperimenta droni per trasporto merci pesanti

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Parte da Torino la sperimentazione di Leonardo per il trasporto di merci pesanti con i droni.

L'azienda, in collaborazione con il Comune di Torino e con D-Flight (società del gruppo Enav, in partnership con Leonardo e Telespazio), ha avviato una serie di prove, autorizzate dall'Enac (Ente nazionale Aviazione Civile), per il trasporto con un drone a propulsione elettrica dal peso di 130 kg di un carico di 25 kg.

Il progetto 'Sumeri: Si Salpa!' è il primo in Italia e tra i primi al mondo a veder volare in una città un sistema a pilotaggio remoto con queste caratteristiche. Un passo avanti verso un modello di trasporto logistico aereo, che si inserisce in una serie di sperimentazioni che consentiranno di trasportare centinaia di chili su tratte fino a 50 km con modalità di controllo del velivolo oltre la linea di vista del pilota.

"E' un'iniziativa che esprime la visione di Leonardo per rendere le città più funzionali, sostenibili ed ecologiche attraverso nuove tecnologie, da impiegare anche in situazioni di emergenza come quelle degli ultimi mesi. Intelligenza artificiale e automazione sono, insieme alle nostre capacità sistemiche e competenze aeronautiche, i principali strumenti che Leonardo mette a disposizione per abilitare, in totale sicurezza, nuove tipologie di operazioni aeree", commenta Laurent Sissmann di Leonardo.

"La mobilità aerea urbana è una delle punte di diamante del nostro mandato di innovazione, uno dei domini ostici per la smart cityi n termini di maturazione della tecnologi", osserva Marco Pironti, assessore all'Innovazione della città di Torino.

(ANSA).