Nutella eccellenza italiana, moneta la celebra

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Una moneta d'argento, del valore nominale di 5 euro, rende omaggio alla Nutella. Emessa oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e coniata dalla Zecca dello Stato, si inserisce proprio in questo contesto, all'interno della Serie 'Eccellenze italiane', un omaggio alle icone dell'industria italiana, divenute nel tempo vero e proprio patrimonio culturale, spesso celebrate anche nella fotografia, nel cinema e nella musica.

Sul dritto della moneta creata dall'artista Annalisa Masini, è rappresentato al centro un tradizionale vasetto di Nutella, nel giro la scritta 'Repubblica Italiana'. Sul rovescio al centro è incisa la riproduzione dello stabilimento di Alba, il più grande in Italia del Gruppo Ferrero, dove l'azienda fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell'autore, "A. MASINI"; a destra, l'anno di emissione "2021"; in esergo, il valore "5 EURO" e "R", identificativo della Zecca di Roma.

La moneta è stata realizzata in tre versioni, bianca, rossa e verde, inserti colorati che esaltano la raffinatezza e l'originalità del disegno. (ANSA).