Salva storica edicola, arriva a Torino Quotidiana

TORINO, 01 FEB - La storica edicola di via Pietro Micca è salva. Sbarca a Torino Quotidiana, la rete che offre una nuova "vita" commerciale e sociale alle edicole storiche perché tornino a essere un punto di riferimento per i cittadini.

L'edicola, aperta da fine '800, era stata messa in vendita senza alcun risultato dagli anziani proprietari, che non avevano le risorse per portare avanti l'attività a causa della crisi del settore, e offerta poi a 1 euro al Comune piuttosto che smantellarla a proprie spese.

Il rilancio delle edicole promosso dal Gruppo MilanoCard, azionista di Quotidiana, mutua l'esperienza "Lulu dans ma rue" nata a Parigi. MilanoCard ha avviato l'acquisizione di edicole a Milano, Torino, Roma e altre città italiane con un format innovativo che consente di avere non solo il giornale sotto casa, ma anche di effettuare la spesa, con oltre 320 beni alimentari a prezzi competitivi e servizi alla persona, come baby-sitter, badante, elettricista o giardiniere. La gestione dei servizi è realizzata con realtà del terzo settore e dà a persone in stato di fragilità la possibilità di trovare una nuova occupazione. "La città di Torino ha colto le potenzialità di Quotidiana, le quali si inseriscono in un percorso già avviato dall'Amministrazione e confermato dal voto unanime del Consiglio Comunale di una delibera volta a rilanciare le edicole nella piena attuazione delle norme nazionali di liberalizzazione del settore risalenti al 2012 e su spinta europea. Torino si dimostra attenta all'innovazione imprenditoriale e sociale. Un ringraziamento speciale alla famiglia Rota che si è impegnata per salvaguardare un pezzo del patrimonio culturale e sociale della città", spiega l'ad di MilanoCard Edoardo Scarpellini.

