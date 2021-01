Torino: Giachino, nostro è programma articolato contro crisi

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Manifestazione davanti a Palazzo Civico a Torino di Mino Giachino candidato sindaco con la lista 'Sì Tav Sì Mino Giachino per Torino'. "Torino da 15 anni cresce meno della media nazionale, statisticamente è in declino ed è la prima città per disoccupazione giovanile - ha spiegato - ha bisogno di un'amministrazione comunale che la difenda, che sia forte e guardi al futuro" Secondo Giachino "il rinvio delle elezioni sarebbe un atto contro Torino e Pd e M5S, che lavorano per quest'obiettivo, agiscono contro la città".

"Noi - ha aggiunto - abbiamo capito prima di altri la crisi della città e lavorato per salvare la Tav Torino-Lione. Abbiamo un programma articolato: i primi 100 giorni per rilanciare il commercio e poi obiettivi fino al 2035 per ricostruire il rilancio della città. E sono l'unico candidato con alle spalle esperienza di governo, e questo farà la differenza", ha concluso l'ex sottosegretario ai Trasporti e fondatore di Sì Tav Sì Lavoro. (ANSA).