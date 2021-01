Sanità: da Conad Nord Ovest 55mila euro al Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Con l'ultima edizione della campagna di solidarietà, 'Con tutto il Cuore', avviata nel periodo natalizio da inizio a fine dicembre, Conad Nord Ovest ha raccolto 400.000 euro da destinare agli ospedali pediatrici in cui opera, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. Di questi, 55.000 sono andati all'Ospedale Regina Margherita di Torino per l'acquisto di attrezzature fondamentali per la sala dialisi del nuovo Reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e trapianti d'organo.

"Ciò consentirà - si legge in una nota - di offrire ai piccoli pazienti con insufficienza renale acuta e cronica percorsi di cura più completi e a loro misura. Grazie alla presenza di tutte le specialità mediche, chirurgiche e diagnostiche l'ospedale è un centro di riferimento per neonati, bambini e adolescenti affetti da patologie complesse, rare e croniche". "La generosità di Conad e di tutti i suoi clienti merita gratitudine perché consente alla Fondazione Ospedale Regina Margherita di aggiungere un tassello fondamentale al progetto di ristrutturazione del reparto di Nefrologia dell'Ospedale Infantile di Torino", commenta Antonino Aidala, presidente di Fondazione Forma. (ANSA).