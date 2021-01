Covid:Mautino (Silb),coesione per ripartenza locali da ballo

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - "In questa difficilissima situazione di pandemia è necessario serrare i ranghi per una coesa ripartenza". Alessandro Mautino titolare della Discoteca Milk e presidente Epat Torino, è stato nominato presidente del Coordinamento regionale del Silb, il sindacato che rappresenta i locali d'intrattenimento e danze in Italia. Succede a Federica Toselli, presidente Silb di Cuneo.

Un settore che in Piemonte conta circa 250 imprese, per un fatturato complessivo 120 milioni, 5000 dipendenti e che nel 2020 ha registrato drammatica flessione dei ricavi che raggiunge addirittura il livello del -90% rispetto all'anno precedente.

"La difficilissima situazione che stanno attraversando le nostre aziende chiuse, la maggior parte, dal 23 febbraio 2020 impone una stretta collaborazione tra tutti i titolari dei locali che operano nell'intrattenimento musicale e una attenta valutazione delle nostre esigenze da parte della Regione, al fine di evitare la concreta ipotesi della cessazione dell'intero settore dell'intrattenimento musicale", spiega Mautino che riconosce alla Regione il merito di avere ascoltato sinora le esigenze della categoria "con sensibilità e condivisione, pur nella difficilissima situazione economica derivata dalla pandemia". (ANSA).