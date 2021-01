Aerospazio: Leaf Space chiude round finanziamento da 5 mln

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Leaf Space, azienda italiana specializzata nella fornitura di servizi di ground segment per microsatelliti incubata in I3P, l'Incubatore del Politecnico di Torino, ha completato il proprio round di investimento Series A di 5 milioni di euro. Con l'ingresso di Primo Space, fondo di venture capital gestito da Primomiglio Sgr, Leaf Space ha infatti completato la raccolta da 5 milioni di euro che vede la partecipazione di Whysol Investments come lead investor al fianco di RedSeed Ventures, socio finanziario storico della società.

In questo modo, Leaf Space porta a 10 milioni di euro il totale di finanziamenti raccolti dalla sua costituzione. Leaf Space utilizzerà i nuovi finanziamenti per sviluppare ulteriormente i propri servizi di ground segment per microsatelliti della New Space Economy, avviando un'attività di scale-up globale. Ad oggi Leaf Space possiede un'infrastruttura di comunicazione satellitare distribuita a livello globale, con 8 antenne installate e operative che diventeranno 11 entro la primavera 2021 con l'estensione della infrastruttura in Sri Lanka, Canada e Australia. (ANSA).