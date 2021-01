Musica: Accademia di Pinerolo, sei concerti su youtube

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - La musica classica si sta organizzando sempre di più online per arrivare al suo pubblico anche in questi mesi di chiusura di teatri e sale. In questo senso si è mossa anche l'Accademia di Musica di Pinerolo che ha organizzato una rassegna di sei concerti gratuiti 'I martedì on line dell'Accademia di Musica', in streaming sul suo canale Youtube.

Ogni concerto è introdotto da Francesco Antonioni, compositore e conduttore di RAI Radio3-suite. Protagonisti sono i musicisti della Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali (unica in Italia) dell'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, giovani concertisti che affinano il loro repertorio con solisti e didatti tra i più grandi del panorama internazionale, maestri come Mischa Maisky, Pavel Gililov, Fabio Biondi, Pierre-Laurent Aimard. In programma la grande musica, da Schumann a Danilo Comitini, da Ravel a Boccherini.

Ad inaugurare la rassegna il 9 febbraio è la pianista Roberta Pandolfi, formatasi con Enrico Pace e Giovanni Valentini e fondatrice e direttrice di Orchestra Olimpia, ensemble sinfonico femminile.