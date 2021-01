Si è dimesso il sindaco di Premosello Chiovenda

(ANSA) - PREMOSELLO-CHIOVENDA, 26 GEN - Giuseppe Monti, ai domiciliari dallo scorso 25 novembre, si è dimesso da sindaco di Premosello Chiovenda, 1.900 abitanti in provincia di Verbania.

La prefettura dovrebbe ora nominare un commissario in attesa del voto, che era già previsto per i prossimi mesi.

Monti è accusato di falso in atti pubblici e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Secondo le indagini coordinate dalla procura di Verbania, avrebbe concordato la creazione di una struttura Covid con la società di gestione della Rsa del paese, nonostante la mancanza di autorizzazione della Regione Piemonte, per un importo di circa 240mila euro.

Investimento a carico della stessa società, con la promessa che, alla scadenza, il contratto di gestione sarebbe stato rinnovato senza gara. Il giorno seguente all'arresto, la Prefettura lo aveva sospeso dall'incarico di primo cittadino. (ANSA).