Nucleare: Legambiente, con 80% scorie Piemonte ha già dato

"Oggi è il Piemonte a essere il deposito nucleare nazionale: l'80% delle scorie italiane si trova già in questo territorio, in quattro siti che sembrano scelti apposta per essere i più pericolosi. Il deposito va fatto, ma il Piemonte in questo campo ha già dato". Così il presidente regionale di Legambiente, Giorgio Prino, intervenuto anche a a nome di Pro Natura ai lavori del Consiglio regionale aperto di oggi sul nucleare.

Il deposito nazionale - è l'opinione emersa da molti interventi, fra cui quelli dell'Arpa, del Politecnico di Torino, dell'Università del Piemonte Orientale, dell'Uncem - "deve essere fatto soprattutto nell'interesse del Piemonte, proprio perché è un territorio che ha già fatto la sua parte. E non sarebbe male - è stato osservato - ottenere, in concomitanza con il processo che è stato avviato per l'individuazione del deposito, una bonifica definitiva dei siti piemontesi".