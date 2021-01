Superbonus: Secap, mega intervento riqualificazione a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Hanno preso il via i lavori di uno dei più grandi interventi di riqualificazione di un edificio residenziale avviati in Italia grazie al Superbonus previsto dal Decreto Rilancio del 2020: si tratta del progetto Teodosia 110%, che prevede l'efficientamento energetico dell'omonimo condominio torinese nell'isolato compreso tra corso Monte Cucco, via Tofane e via Monte Ortigara. L'operazione sarà realizzata grazie al lavoro di squadra tra l'impresa Secap, Onleco, Box Architetti, lo Studio Tecnico Proeco e l'architetto Eraldo Martinetto, già progettista dello stabile all'epoca di costruzione negli Anni '70, con Reale Group partner esclusivo assicurativo e finanziario, destinatario del credito fiscale. L'opera è stata presentata questa mattina alla sindaca Chiara Appendino e agli assessori all'Urbanistica e al Commercio Antonino Iaria e Alberto Sacco.

Il Superbonus coprirà interventi che permetteranno di portare l'edificio dalla Classe Energetica D alla A1, con una spesa minima per i condomini. Le simulazioni indicano un drastico abbassamento dei consumi pro capite per gli anni a venire, con un risparmio di quasi 400 euro all'anno. Al risparmio economico, che supererà i 120 mila euro complessivi annuali, si aggiunge una forte riduzione dell'impatto ambientale.

"Vedere a Torino una delle riqualificazioni edilizie ed energetiche più grandi d'Italia, nata anche grazie al super ecobonus 110% del Governo, non può che essere motivo di soddisfazione", commenta Appendino. (ANSA).