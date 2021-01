Just the Woman I Am, ogni partecipante correrà da solo

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Sono aperte le iscrizioni per l'edizione speciale. on line, di quest'anno di #JustTheWomanIAm!, il 7 marzo. L'evento, che da sette anni promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell'inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria, è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese con Università e Politecnico di Torino.

Completamente nuova la modalità di partecipazione di quest'anno: ogni partecipante alla corsa/camminata il 7 marzo 2021, e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo, potrà scegliere il percorso, camminando o correndo, nel luogo che preferisce, in sicurezza, dalle 7 alle 20 per percorrere la distanza classica di 5 km.

"'Just the Woman I Am'- spiega una nota - è una festa per celebrare le donne, promuovere uno stile di vita sano e favorire inclusione e condivisione. La Virtual Just the Woman I Am sarà un'occasione per vivere un'esperienza di sport divertente e unica nel suo genere e sostenere la ricerca, la prevenzione e i corretti stili di vita. La donazione per l'iscrizione è di 20 euro a persona e comprende maglietta, welcome bag e pettorale.

