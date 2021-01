Giorno Memoria:in Piemonte progetto pilota incentrato su web

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Formare dei giovani in grado di pensare, non succubi dei contenuti semplificati del web", ma che anzi "imparino a usare le nuove tecnologie per farne strumenti di memoria": questo l'ambizioso obiettivo di un progetto pilota sul Giorno della Memoria che la Regione Piemonte finanzia con 120 mila euro. L'iniziativa coinvolge anche la Comunità ebraica e la Fondazione ebraica di Casale Monferrato, ed è rivolta alle scuole dell'intero territorio piemontese.

"La politica - ha detto l'assessore alla Politiche Giovanili della Giunta Cirio, Fabrizio Ricca, presentando il progetto - deve dare un messaggio contro l'antisemitismo che vediamo ogni giorno riaffermarsi con episodi sempre più allarmanti. La Regione può combatterlo con le armi della cultura. E lo fa a partire dalle scuole, per contribuire a creare nei giovani gli anticorpi necessari per continuare questa lotta anche domani".

"Ora che i testimoni della Shoà stanno sparendo - hanno aggiunto i presidenti della Comunità Ebraica e della Fondazione Ebraica di Casale Monferrato, Elio Carmi e Roberto Gabei - è importante alimentarne la conoscenza con l'ausilio di strumenti innovativi, creando contenuti che siano emozionali e parlino ai giovani. Grazie a questo progetto, dovranno essere gli stessi allievi delle scuole a realizzarli. Puntiamo sui nuovi mezzi perché il loro rischio è la superficialità, che si combatte per mezzo della conoscenza. Vogliamo che le fasce giovanili non voltino le spalle all'esperienza negativa del passato, per evitare che quella esperienza possa ripetersi nel futuro".

