Covid: morti in Rsa, indagate tre suore vincenziane

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - I nomi di 3 suore vincenziane sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura di Torino in un procedimento che riguarda alcuni decessi legati al Covid nella Rsa San Giuseppe di Grugliasco (Torino). Le ipotesi di reato sono epidemia colposa e omicidio colposo. Si tratta della legale rappresentante, della direttrice delle struttura e della direttrice sanitaria della Rsa.

L'inchiesta pm Vincenzo Pacileo si è concentrata su nove morti e su una quarantina di contagi tra gli anziani e gli operatori della struttura. Dalla consulenza chiesta dal pm Pacileo è risultato che nella Rsa il documento di valutazione dei rischi, il Dvr, non era aggiornato e quando è stato fatto non è avvenuto in maniera adeguata. Inoltre è risultata una carenza di dispositivi di sicurezza personale come le mascherine. (ANSA).